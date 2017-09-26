فتاة تقدم على الانتحار وتنجو من موت محقق (فيديو)

أظهر فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قفز فتاة صينية من شرفة بالطابق رقم 33 قبل السقوط على وسادة هوائية ضخمة.

وفي التفاصيل، التي نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حاول رجال الإطفاء وصديقة الفتاة إقناعها بالتراجع عن قرارها بالانتحار من مبنى “هويهوانغ” ببغنزوهو الصينية، وهي تصر على الانتحار بسبب مشاكل عاطفية.

وقالت الصحيفة، إنه وبعد ساعة من محاولات إبعادها عن الحافة، قفزت الشابة فجأة وسقطت مسافة 358 قدمًا، ولكن لحسن الحظ كان فريق الإنقاذ بالأسفل قد أعد وسادة هوائية عملاقة، سقطت عليها الفتاة وأنقذت حياتها بنجاح.

ورغم تخفيف الوسادة الهوائية للصدمة إلا أن الفتاة عانت من كسر في الحوض وإصابة في ظهرها، ولكن الإصابات ليست مهددة للحياة.

ووصل رجال الإطفاء ورأوا الفتاة واقفة على منصة مساحتها 8 أمتار مربعة في الطابق 33، وكانت صديقتها تحاول تهدئتها، ولكن دون جدوى.

وبسبب موقعها لم يتمكن رجال الإطفاء من استخدام السلم لإنقاذها، ولذلك قاموا بإعداد الوسادة تحسبًا لعدم تمكنهم من إقناعها بالتراجع، وبالفعل أثناء محاولة تهدئتها صرخت الفتاة فجأة “إنه لا يحبني” وقفزت.

ولحسن الحظ، تمكن رجال الإنقاذ على السطح من توجيه زملائهم على الأرض باستخدام مشاعل قوية لإرشادهم لمكان وضع وسادة الهوائية، حيث لم يتمكنوا من رؤيتها من الأرض نظرًا للارتفاع الشاهق.