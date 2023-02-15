تركيا.. إنقاذ رجل يبلغ من العمر 77 عامًا بعد قضائه 212 ساعة تحت الأنقاض

تمكنت فرق البحث في تركيا، من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 77 عامًا قضى أكثر من 212 ساعة تحت الأنقاض في ولاية أديامان التركية جنوب البلاد.

وتأتي عملية الإنقاذ في وقت تسارع فيه فرق البحث من مختلف الدول، الزمن، للعثور على ناجين بعد مرور أكثر من 9 أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نجحت الفرق الإغاثية بولاية أديامان، في إنقاذ مواطن من تحت الأنقاض المهدمة جراء الزلزال بعد مضي 207 ساعات.