تركيا.. إنقاذ رجل يبلغ من العمر 77 عامًا بعد قضائه 212 ساعة تحت الأنقاض
تمكنت فرق البحث في تركيا، من إنقاذ رجل يبلغ من العمر 77 عامًا قضى أكثر من 212 ساعة تحت الأنقاض في ولاية أديامان التركية جنوب البلاد.
وتأتي عملية الإنقاذ في وقت تسارع فيه فرق البحث من مختلف الدول، الزمن، للعثور على ناجين بعد مرور أكثر من 9 أيام على الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.
وفي وقت سابق الثلاثاء، نجحت الفرق الإغاثية بولاية أديامان، في إنقاذ مواطن من تحت الأنقاض المهدمة جراء الزلزال بعد مضي 207 ساعات.
وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ رمضان يوجل (45 عامًا)، من أنقاض بنائه المهدم في حي أليتاش.
ونقلت عربات الإسعاف "يوجل" إلى المستشفى على الفور لتلقي الرعاية الطبية.
وفي اليوم ذاته، تمكن فريق بحث إماراتي من إنقاذ شابين في منطقة "كهرمان مرعش" في تركيا، وذلك بعد 9 أيام من الزلزال المدمر.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عن العقيد خالد الحمادي قائد فريق البحث والإنقاذ الاماراتي في تركيا، قوله إن "جهود الفريق الإماراتي نجحت، ضمن عملية ( الفارس الشهم / 2 ) بالتعاون مع فريق الإنقاذ الفرنسي، في إنقاذ شابين في كهرمان مرعش يبلغان من العمر 19 و 21 عامًا وذلك بعد مرور 9 أيام من وجودهما تحت الأنقاض إثر الزلزال الذي ضرب كلًا من تركيا وسوريا في السادس من شباط/فبراير الجاري".
وأوضح الحمادي، أنه "جارٍ مسح للمنطقة من من قبل وحدة الكلاب البوليسية (k9)، يليه إجراء مسح آخر للمنطقة من الفريق الإماراتي (k9) للتأكد من خلو المنطقة من وجود ناجين تحت الأنقاض"، مشيرًا إلى أنه "لا يزال هناك اشتباه بوجود أحياء".
وبين الحمادي، أن "جهود فرق البحث والإنقاذ ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح خلال الأيام الماضية".