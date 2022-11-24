7 صور التقطت قبل لحظات من وقوع كوارث تاريخية
قد نكون على بعد ثوان معدودة من كارثة، فالحوادث تحصل بشكل مفاجئ ودون إنذار.
يسجل التاريخ، الكثير من الكوارث الطبيعية، والانفجارات، والحروب، وحوادث إطلاق النار، والاغتيالات السياسية، والأعمال الإرهابية، ولا يبقى منها سوى عدد القتلى أو الدمار الذي خلفته.
لحظات قبل الحادث، تكون الأمور طبيعية وكأن شيئًا لن يحصل.. هنا نعرض صورًا التقطت قبل دقائق أو حتى ثوانٍ من وقوع كوارث تاريخية..
قبل دقائق من اندلاع الحرب العالمية الأولى
في يونيو 1914، سار وريث العرش النمساوي - المجري "فرانز فرديناند" مع زوجته في شوارع سراييفو بسيارة مكشوفة، إذ تلقّى طلقة نارية من شاب يبلغ من العمر 19 عامًا.
وعلى الرغم من أن "فرانز" لم يكن أحد أكثر الزعماء شعبية، ألا أن وفاته كانت حافزًا لبدء الحرب العالمية الأولى، التي أحدثت ثغرة في نسيج أوروبا، وامتدت توابعها إلى الحرب العاليمة الثانية.
هيروشيما قبل سقوط القنبلة بدقائق
في أغسطس 1945، أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية طائرة "إينولا جاي" لتحلّق فوق مدينة هيروشيما اليابانية، وألقت قنبلة نووية تزن 5 أطنان، أطلق عليها اسم "ليتل بوي".
أدت هذه القنبلة لمقتل 80 ألف مواطن، وتبعهم آلاف القتلى أيضًا بسبب التسمم الإشعاعي.
وقالت شبكة "سي بي إس" أن 90 في المئة من مَعالم المدينة تم مَحوها عن الأرض.
تيتانيك قبل ساعات من غرقها
لا بد أنك تربط سفينه تيتانيك، بالفيلم الذي نال شهرة واسعة للنجمين ليوناردو ديكابريو وكيت وينسليت، لكن لا تنسى أن كارثة غرق هذه السفينة الضخمة، قد أودت بحياة أكثر من 1500 راكب.
هذه الصورة كانت آخر الصور التي التقطت للسفينة في الأسبوع الأول من أبريل عام 1912، عندما رست في "ساوثهامبتون" بإنجلترا قبل أيام من انطلاقها في الـ10 من أبريل متجهة إلى نيويورك.
جون كينيدي قبل لحظات من اغتياله
قبل تعرضه للاغتيال بدقائق، بدا الرئيس الأمريكي جون كينيدي مبتسمًا وهو يستقل سيارة ليموزين مع زوجته، إذ ظهر مستمتعًا باليوم المشمس والحشود المبتهجة في ولاية تكساس.
لكن بعد لحظات، وتحديدًا في الساعة الـ12:30، أطلق "لي هارفي أوزوالد" النار على الرئيس الأمريكي، وأرداه قتيلًا.
دقائق قبل انفجار مكوك "تشالنجر"
في 1968، تلاشى المكوك الفضائي "تشالنجر"، في ثوان معدودة.
وكان تشالنجر معروفًا بكونه ثاني مكوك فضاء يصل إلى النجوم، وهو أبرز الإنجازات التي حققتها "ناسا"، إذ استطاع القيام بتسع رحلات ناجحة ليصبح أيقونة السباق نحو الفضاء في ذلك الوقت.
وفي صباح الـ28 من يناير 1968، أقلع تشالنجر في رحلته التي أصبحت الأخيرة، فبعد 72 ثانية فقط انفجر متسببًا في حادث مأساوي ما زال حاضرًا في الأذهان إلى يومنا هذا.
الأميرة ديانا قبل دقائق من وفاتها
هذه الصورة تعتبر الأخيرة لأميرة ويلز الليدي "ديانا" قبل وقوع الحادث المشؤوم الذي أودى بحياتها في باريس، بتاريخ الـ31 من أغسطس 1997.
ظهرت "ديانا" جالسة في الكرسي الخلفي للسيارة إلى جانب صديقها رجل الأعمال "دودي الفايد"، بينما جلس إلى جانب السائق في الكرسي الأمامي حارسها الشخصي "تريفور ريس جونز".
وتحطمت السيارة بحادث خطير في نفق "بونت دي الما" بالعاصمة الفرنسية، أودى بحياة جميع مَن في السيارة، إلا الحارس الشخصي، الذي أصيب في رأسه، ونسي كل تفاصيل الحادث.
دقائق قبل انفجار "مرفأ بيروت"
هذه الصورة أُخذت قبل ثانية واحدة من انفجار مرفأ بيروت في الـ4 من أغسطس 2020.
وراح ضحية هذا الانفجار الضخم، الذي يعد من الأقوى عالميًّا، نحو 218 شخصًا، وجُرح أكثر من 7000.
وقبل حدوث الانفجار صوّر مواطنون لبنانيون فيديوهات تظهر حريقًا وسحبًا دخانية في منطقة المرفأ، لكن بعد ثوان معدودة حصل انفجار هز العاصمة اللبنانية، وامتدت أضراره على بعد كيلومترات.