7 صور التقطت قبل لحظات من وقوع كوارث تاريخية

قد نكون على بعد ثوان معدودة من كارثة، فالحوادث تحصل بشكل مفاجئ ودون إنذار.

يسجل التاريخ، الكثير من الكوارث الطبيعية، والانفجارات، والحروب، وحوادث إطلاق النار، والاغتيالات السياسية، والأعمال الإرهابية، ولا يبقى منها سوى عدد القتلى أو الدمار الذي خلفته.

لحظات قبل الحادث، تكون الأمور طبيعية وكأن شيئًا لن يحصل.. هنا نعرض صورًا التقطت قبل دقائق أو حتى ثوانٍ من وقوع كوارث تاريخية..

قبل دقائق من اندلاع الحرب العالمية الأولى