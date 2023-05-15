مقتل إسرائيلي بحادث تحطم طائرة في الجليل

قتل إسرائيلي متأثرا بإصابته البالغة إثر تحطم طائرة خفيفة، اليوم الإثنين، في الجليل، كما أصيب آخر بجروح خطيرة.

وقال مصدر إسرائيلي مطّلع، إن "الطائرة سقطت وتحطمت حين حاول قبطانها الهبوط بها اضطراريا في منطقة قريبة من قرية طوبا الزنغرية الواقعة في الجليل".

وهرعت مروحية تابعة لنجمة داوود الحمراء إلى مكان الحادث وقام المسعفون بتقديم العلاج الطبي الأولي ونقل القتيل والمصاب الى المستشفى، فيما لم تحدد أسباب تحطم الطائرة.

وكانت القناة 13 العبرية بالتلفزيون الإسرائيلي قد أفادت بإصابة إسرائيليين بجروح حرجة جدا في حادث تحطم طائرة خفيفة في الجليل.