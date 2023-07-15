بعد فاجعة الغواصة "تيتان".. الشركة المسؤولة تختفي نهائيا

أغلقت شركة "أوشن غيت" المسؤولة عن الغواصة "تيتان"، كافة حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، كما قامت بتعطيل موقعها الرسمي على الإنترنت.

وتأتي هذه الخطوة بعدما انتهت رحلة منظمة صوب حطام السفينة "تايتانيك"، في يونيو الماضي، على نحو مأساوي، إثر مصرع خمسة أشخاص أثرياء كانوا على متنها.

واختفت حسابات الشركة على كل من مواقع فيسبوك وإنستغرام وتويتر، فلم يعد يظهر فيها أي شيء.

وكانت الشركة قد واجهت انتقادات بالجملة بعد الكارثة، بسبب ما اعتبره خبراء عدم مراعاة لإجراءات الأمان والسلامة.

وتم الإلقاء باللوم على الشركة، لأن غواصتها مصنوعة من مواد لا تتمتع بصلابة كبيرة، حيث تضم مادة ألياف الكربون التي تتيح مقاومة كبرى أمام الضغط العالي في أعماق المحيط.

وأثير نقاشٌ آخر في الولايات المتحدة ودول أخرى حول مدى صواب أن تستفيد شركات سياحية موجهة للأثرياء، من أموال دافعي الضرائب، عند وقوع كوارث، لأن ما يقومون به مجرد ترف حسب قولهم، ويهمهم وحدهم.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، ممن أبدوا استغرابهم إزاء حصول اهتمام عالمي منقطع النظير بغرق غواصة تحمل على متنها خمسة أشخاص، في حين يجري ترك قوارب مزدحمة بالمهاجرين لتغرق دون رأفة.