كان في سيارة والده.. رصاصة إسرائيلية تؤدي لاستئصال عين طفل فلسطيني

أدت رصاصة إسرائيلية أصابت طفلا، بينما كان داخل سيارة والده في مدينة نابلس بالضفة الغربية، إلى استئصال عينه لاحقا.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، تعرض الطفل خالد ملالحة لجروح بالعين، الجمعة، عقب إصابته برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط أطلقها الجيش الإسرائيلي في قرية بزاريا شمال غرب نابلس.

وذكرت "وفا" أن الأطباء في مستشفى النجاح بمدينة نابلس استأصلوا، السبت، عين الطفل البالغ 5 سنوات، بعد إصابته بالرصاص الإسرائيلي.

ونقلت عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله إن الطفل أصيب بالعين خلال تواجده في مركبة والده أثناء مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي وشبان فلسطينيين، على مدخل قرية بزاريا.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، وفاة شاب فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها، الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي شرق نابلس.