امرأة تلد بطائرة على علو 36 ألف قدم.. وجدل حول جنسية المولود
أصيب ركاب طائرة أمريكية بالذهول عندما أنجبت امرأة في الطائرة على ارتفاع 36 ألف قدم (10000 متر)، وأطلقت على مولودها اسمًا يتطابق مع الحدث.
وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، أن الأم أطلقت تسمية "سكايلن كافون إير فرانسيس" على طفلها؛ وذلك تكريمًا لولادته فوق السحاب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولادة بالجو تعني أيضًا أن والدته كندريا رودن، البالغة من العمر 21 عامًا، لم تكن متأكدة من جنسية ابنها - واضطرت على الفور إلى الحصول على جواز سفر له حتى يتمكن من العودة إلى المنزل.
ولفتت إلى أن أطباء كندريا رودن، وهي عاملة الرعاية الصحية، من هارتفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية، كانوا قد سمحوا لها بالسفر وهي حامل في الأسبوع الـ 32، مضيفة أنها قررت أن تأخذ رحلة الخطوط الجوية الأمريكية إلى جمهورية الدومينيكان للاحتفال بعيد ميلاد والدتها مع أختها، كيندالي رودن.
وقالت كندريا: "بدأت أشعر بتشنجات في بداية الرحلة، واستمر هذا لأكثر من نصف ساعة، قبل أن أشعر بالمخاض".
فيما ذكرت أختها كندالي أنه طوال الرحلة كانت شقيقتها تتلوى ولا تستطيع الشعور بالراحة.
وقالت: "قمنا بتبديل المقاعد حتى يكون لديها جدار تتكئ عليه، ومن أجل أن تحصل على قسط من الراحة، لكن ذلك لم يساعد.. وعندما كنا على بعد نصف ساعة من الهبوط، أمسكتني أختي وقالت إنها على وشك الإنجاب".
وتابعت: "على الفور ضغطت على الزر وهرعت المضيفات إلى مكان الحادث.. وبمجرد أن تأكدنا من أنها كانت على وشك الدخول في المخاض، تم إصدار إعلان في الطائرة.. الطيار كان يناشد أي شخص لديه أي خبرة طبية للمساعدة، ولحسن الحظ كان هناك أربعة أشخاص قدموا لمساعدة أختي".
وأشارت إلى أنه تم اصطحاب شقيقتها إلى الجزء الخلفي من الطائرة، وبعد 20 دقيقة "مرهقة" تم الإعلان عن إضافة راكب جديد على متن الطائرة، وهو طفل رضيع جميل.
وذكرت الصحيفة أن سكايلن كان عليه أن يقضي أربعة أيام في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بعد ولادته المبكرة.
وقالت: "بسبب ولادته في الجو لم تكن كندريا متأكدة من جنسية ابنها الجديد.. وبمجرد خروجه من المستشفى ذهبت إلى السفارة الأمريكية لحل المشكلة.. وقد تم التأكيد على أن سكايلن أمريكي، بناءً على جنسية والدته".