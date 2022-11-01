امرأة تلد بطائرة على علو 36 ألف قدم.. وجدل حول جنسية المولود

أصيب ركاب طائرة أمريكية بالذهول عندما أنجبت امرأة في الطائرة على ارتفاع 36 ألف قدم (10000 متر)، وأطلقت على مولودها اسمًا يتطابق مع الحدث.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وسائل إعلام أمريكية، أن الأم أطلقت تسمية "سكايلن كافون إير فرانسيس" على طفلها؛ وذلك تكريمًا لولادته فوق السحاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولادة بالجو تعني أيضًا أن والدته كندريا رودن، البالغة من العمر 21 عامًا، لم تكن متأكدة من جنسية ابنها - واضطرت على الفور إلى الحصول على جواز سفر له حتى يتمكن من العودة إلى المنزل.

ولفتت إلى أن أطباء كندريا رودن، وهي عاملة الرعاية الصحية، من هارتفورد بولاية كونيتيكت الأمريكية، كانوا قد سمحوا لها بالسفر وهي حامل في الأسبوع الـ 32، مضيفة أنها قررت أن تأخذ رحلة الخطوط الجوية الأمريكية إلى جمهورية الدومينيكان للاحتفال بعيد ميلاد والدتها مع أختها، كيندالي رودن.

وقالت كندريا: "بدأت أشعر بتشنجات في بداية الرحلة، واستمر هذا لأكثر من نصف ساعة، قبل أن أشعر بالمخاض".