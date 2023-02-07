العثور على أردني حيًا بعد 19 ساعة تحت الأنقاض في تركيا

وأضاف والد الشاب الأردني، أنه "فقد الاتصال مع ابنه فيصل بعد وقوع الزلزال وحاول الاتصال على هاتفه إلا أنه لم يستطع الرد وقتها، لكنه تلقى بعد ذلك اتصالا هاتفيا وتسجيلا صوتيا لابنه في وقت متأخر ليلة أمس".

وأوضح أن ابنه مكث تحت الأنقاض من الساعة الرابعة فجرًا إلى أن تم إخراجه بعد 19 ساعة ولم يصب إلا برضوض يتلقى العلاج منها الآن في المستشفى".

وأشار والد الشاب الأردني إلى أن نجله ذهب إلى إسطنبول من أجل دورة تدريبية وتوجه ليلة الزلزال إلى أنطاكيا حيث وصل الى الفندق الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، ولم يكد يسكن في غرفته حتى وقعت الهزة الساعة الرابعة فجرا.

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في السياق، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وبالتنسيق مع سفارتي المملكة في سوريا، وتركيا جراء الزلزال الذي تعرض له البلدان.