العثور على أردني حيًا بعد 19 ساعة تحت الأنقاض في تركيا
أعلن والد شاب أردني العثور على نجله وإخراجه سالما بعد 19 ساعة قضاها تحت أنقاض فندق في منطقة أنطاليا التركية بعد الزلزال المدمر.
ونقلت صحيفة "الرأي" الأردنية عن والد الشاب فيصل تيسير البشابشة قوله، إن "نجله كان يقيم في فندق في منطقة أنطاكيا وسقط عليهم سقف الفندق في منطقة أنطاكيا ومكث تحت الأنقاض مدة 19 ساعة حتى تم انقاذه بحمد الله".
وأضاف والد الشاب الأردني، أنه "فقد الاتصال مع ابنه فيصل بعد وقوع الزلزال وحاول الاتصال على هاتفه إلا أنه لم يستطع الرد وقتها، لكنه تلقى بعد ذلك اتصالا هاتفيا وتسجيلا صوتيا لابنه في وقت متأخر ليلة أمس".
وأوضح أن ابنه مكث تحت الأنقاض من الساعة الرابعة فجرًا إلى أن تم إخراجه بعد 19 ساعة ولم يصب إلا برضوض يتلقى العلاج منها الآن في المستشفى".
وأشار والد الشاب الأردني إلى أن نجله ذهب إلى إسطنبول من أجل دورة تدريبية وتوجه ليلة الزلزال إلى أنطاكيا حيث وصل الى الفندق الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، ولم يكد يسكن في غرفته حتى وقعت الهزة الساعة الرابعة فجرا.
البحث عن آخرين
في السياق، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنها تتابع أوضاع المواطنين الأردنيين من خلال وحدة مركز العمليات في الوزارة، وبالتنسيق مع سفارتي المملكة في سوريا، وتركيا جراء الزلزال الذي تعرض له البلدان.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي بأن وحدة مركز عمليات الوزارة تتابع ثلاث حالات لمواطنين أردنيين انقطع الاتصال بهم في مدينة أنطاكيا التركية.
وأضاف أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن اثنين منهم أشقاء ويقطنون في مبنى سكني تعرض لأضرارٍ جراء الزلزال، وما زالت عمليات البحث والتحري جارية للتحقق من أوضاعهما".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة أن فرق الإنقاذ تمكنت من العثور على مواطن ثالث كان يقيم في أحد الفنادق وهو في حالة صحية جيدة.
ويقدر عدد الأردنيين المقيمين في تركيا بنحو 25 ألف أردني يقطن معظمهم المدن الكبرى شمالي تركيا خصوصا إسطنبول.
وأظهرت الحصيلة الرسمية الأحدث والمرجحة للارتفاع بعد نحو عشرين ساعة من أولى الهزات البالغة قوتها 7.8 درجة والتي شعر بها السكان في لبنان وقبرص وشمال العراق أيضا، مقتل أكثر من 4890 شخصًا، 3381 في تركيا وفق الهيئة العامة لإدارة الكوارث (افاد)، وأكثر من 1440 في سوريا.