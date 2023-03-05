نيران من باطن الأرض تلتهم قرية بولاية شمال كردفان

التهم حريق اندلع من باطن الأرض السبت، عشرات المنازل في إحدى القرى في ولاية شمال كردفان السودانية، ما أحدث حالة من الذعر بين سكان القرية والقرى المجاورة.

وفوجئ الأهالي بمنطقة المرحبيبة ريفي وسط محلية أم روابة بالحريق المفاجئ والذي لم يجدوا له تفسيرا، وكأن حفرة من جهنم فتحت أبوابها لتلتهم كل ما يأتي في فمها.