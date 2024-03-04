السيول تتسبب بإصابة 10 آلاف شخص في إيران (صور)
أصيب أكثر من عشرة آلاف شخص خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الحوادث الناجمة عن الفيضانات التي ضربت 16 مدينة بمحافظة سيستان وبلوشستان في إيران، فيما تسببت الأمطار الغزيرة بقطع خطوط الاتصالات والكهرباء بالمحافظة.
وقال محمد مهدي سجادي، الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، إن "أكثر من عشرة آلاف شخص أصيبوا في الحوادث الناجمة عن الفيضانات".
وذكر محمد أمين براني، الرئيس التنفيذي لشركة مياه المحافظة، أن "الأمطار تسببت في فيضان سدود زردان وبيشين وشي كالك وخير آباد".
وقال يعقوب سليماني، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، إنه "تم توزيع ثمانية آلاف سلة غذائية في المناطق المتضررة من الفيضانات في سيستان وبلوشستان خلال الأيام القليلة الماضية، وسيتم إرسال 10 آلاف طرد آخر إلى المنطقة".
وأوضح محمد رضا سيد حسيني، رئيس منظمة الزراعة في المحافظة، أن "الفيضانات الأخيرة تسببت بأضرار في 18993 هكتارًا من الأراضي الزراعية المروية، و1933 هكتارًا من أراضي الحدائق في المحافظة".
وبدوره، انتقد مولوي عبد الحميد، زعيم السنة في إيران، عدم معالجة ضحايا الفيضانات في سيستان وبلوشستان في الوقت المناسب، معتبراً أن "إدارة البلاد" لم تكن قادرة على التخطيط لمنع أضرار الفيضانات.
وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن "وزير الداخلية أحمد وحيدي زار هذه المحافظة اليوم وأعطى التعليمات اللازمة لجميع الجهات التنفيذية فيما يتعلق بتقديم المساعدة".
وقال محمد حسن نامي، رئيس منظمة إدارة الأزمات في إيران، إن "1947 قرية تضررت من الفيضانات، كما تم إغلاق أكثر من 25 طريقًا رئيسًا وفرعيًا بالمحافظة".