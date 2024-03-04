السيول تتسبب بإصابة 10 آلاف شخص في إيران (صور)

أصيب أكثر من عشرة آلاف شخص خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب الحوادث الناجمة عن الفيضانات التي ضربت 16 مدينة بمحافظة سيستان وبلوشستان في إيران، فيما تسببت الأمطار الغزيرة بقطع خطوط الاتصالات والكهرباء بالمحافظة.

وقال محمد مهدي سجادي، الرئيس التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة، في تصريح لوسائل الإعلام المحلية، إن "أكثر من عشرة آلاف شخص أصيبوا في الحوادث الناجمة عن الفيضانات".

وذكر محمد أمين براني، الرئيس التنفيذي لشركة مياه المحافظة، أن "الأمطار تسببت في فيضان سدود زردان وبيشين وشي كالك وخير آباد".