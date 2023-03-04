وفاة مصري "حزنًا" خلال عزاء والده

في واقعة مؤثرة، توفي رجل مصري بعد يوم واحد من دفن والده خلال تلقيه العزاء في محافظة الغربية وسط الدلتا شمال العاصمة القاهرة.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن الرجل توفي، اليوم الجمعة، أثناء تلقيه واجب العزاء بوالده، وذلك "حزنًا عليه".

وذكرت أن "قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، شهدت وفاة شخص في العقد الخامس من عمره، أثناء تلقي واجب العزاء بوالده".