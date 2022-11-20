11وفاة و27 إصابة بحادث سير مروع في مصر

لقي 11 شخصًا مصرعهم وأصيب 27 آخرون اليوم الأحد، في حادث سير مروع بطريق رئيسي في محافظة البحر الأحمر شرق مصر.

ووقع الحادث نتيجة تصادم حافلة نقل ركاب، بشاحنة نقل ثقيلة، على طريق "الزعفرانة غارب" عند الكيلو 40 شمال المدينة بمحافظة البحر الأحمر، بحسب السلطات الأمنية.

ونقلت سلطات الدفاع المدني المصابين إلى مستشفى "غارب" المركزي، والمتوفين إلى مشرحة المستشفى، مشيرة إلى احتمالية زيادة أعداد القتلى من بين صفوف المصابين الـ27.

بدوره أعلن وكيل وزارة الصحة بالمحافظة المصرية إسماعيل العربي، رفع حالة الطوارئ القصوى بمستشفيات المحافظة، تمهيدًا لنقل بعض الحالات الخطيرة إلى مستشفى "غارب"، حسب تداعيات الحالات نتيجة وجود إصابات خطيرة.