مصر.. وفاة أول حالة زراعة رئة من متبرع حي

وكان فريق طبي قد أجرى العملية الجراحية للمريضة داخل مستشفى عين شمس التخصصي منذ حوالي 3 أسابيع، وتابع الفريق حالتها الطبية خلال الأيام الماضية.

وكانت جامعة عين شمس قد أعلنت منذ أسبوع تماثل سحر للشفاء وفصلها عن الأجهزة الطبية المساعدة لها على التنفس وخروج شقيقيها المتبرعين من المستشفى في حالة صحية جيدة.

واستغرقت العملية الجراحية الأولى من نوعها 14 ساعة متواصلة بعدما تم إجراؤها في ثلاث غرف عمليات في وقت واحد بعد الحصول على فصي الرئة من شقيقيها.