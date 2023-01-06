مصر.. وفاة أول حالة زراعة رئة من متبرع حي
أكد مصدر في مستشفى عين شمس في مصر، وفاة الثلاثينية سحر ربيع، أول مريضة تخضع لعملية زراعة رئة من متبرع حي.
واكتفى ربيع فرحات والد سحر ربيع بتأكيد خبر الوفاة في اتصال هاتفي لـ"إرم نيوز"، مؤكدًا أن حالته النفسية لا تسمح بمزيد من التفاصيل.
وحسب المصدر الطبي، الذي تحدث لـ"إرم نيوز"، فإن سحر البالغة من العمر 30 عامًا، واجهت انتكاسة بعد نزعها من على الأجهزة الطبية المعاونة، ومنها جهاز الإرواء الطبي، قبل أن ينتهي الأمر بالوفاة.
وكان فريق طبي قد أجرى العملية الجراحية للمريضة داخل مستشفى عين شمس التخصصي منذ حوالي 3 أسابيع، وتابع الفريق حالتها الطبية خلال الأيام الماضية.
وكانت جامعة عين شمس قد أعلنت منذ أسبوع تماثل سحر للشفاء وفصلها عن الأجهزة الطبية المساعدة لها على التنفس وخروج شقيقيها المتبرعين من المستشفى في حالة صحية جيدة.
واستغرقت العملية الجراحية الأولى من نوعها 14 ساعة متواصلة بعدما تم إجراؤها في ثلاث غرف عمليات في وقت واحد بعد الحصول على فصي الرئة من شقيقيها.