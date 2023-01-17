الكويت.. طبيب ينسى قطعة "شاش" داخل جسم مريضة بعد عملية جراحية

نسي طبيب قطعة "شاش" طبي داخل جسد مريضة بعد إجراء عملية جراحية في أحد المستشفيات الخاصة في الكويت، وفق ما ذكر المحامي الكويتي عبدالعزيز اليحيى نائب رئيس تحرير شبكة "الحوادث" المحلية.

وسرد المحامي الكويتي تفاصيل ما تعرَضت له المواطنة الكويتية التي لجأت إلى القضاء إثر الخطأ الطبي الذي تعرضت له.

وقال المحامي اليحيى في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إن "المواطنة التي لجأت إليه لرفع دعوى قضائية، ذهبت إلى أحد المستشفيات الخاصة في محافظة حولي عقب أن شعرت بألم قوي جدًا، وبعد التشخيص أخبرها الطبيب بضرورة إجراء عمل جراحي".

وأضاف أنه "عقب إجرائها العمل الجراحي ازداد الألم لدى المريضة وقام الطبيب بتحويلها إلى مستشفى حكومي، ليتبين بعد الفحص وجود شاش داخل جسدها".