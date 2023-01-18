اندلاع حريق هائل بمخيم للاجئين في الخرطوم

ويتواجد بالسودان نحو 1.3 مليون لاجئ من دولة جنوب السودان موزعين على معسكرات بولايات السودان خاصة في ولايات النيل الأبيض والخرطوم ودارفور.

ويأوي السودان أكثر من مليوني لاجئ حسب إحصاء رسمي حيث يسجل السودان أكثر الدول استقبالا للاجئين في أفريقيا، كونه منطقة عبور المهاجرين إلى أوروبا.

ونال جنوب السودان حق تقرير المصير في العام 2011 عبر استفتاء شعبي، لكن لا يزال يعاني من الصراعات القبلية والحروبات الأهلية حتى الآن.