اندلاع حريق هائل بمخيم للاجئين في الخرطوم
شب حريق هائل بمخيم للاجئين من دولة جنوب السودان بالخرطوم، فيما تعمل قوات الدفع المدني لإطفاء الحريق وسط أنباءعن مقتل لاجئ.
والتهمت النيران آلاف المنازل المصنوعة من المواد القابلة للاشتعال ما أدى إلى خسائر فادحة في المنازل والممتلكات الشخصية.
وسمع مواطنو أحياء شرق النيل بالعاصمة الخرطوم، أصوات انفجارات عالية بالمخيم جراء انفجار اسطوانات الغاز، وسحب من الدخان في سماء المنطقة.
وأطلق ناشطون ولجان مقاومة الحاج يوسف نداءات عاجلة للسلطات والمنظمات الطوعية بالتدخل السريع لاحتواء آثار الحريق وإيواء اللاجئين.
ويقطن "معسكر التكامل" آلاف الأسر من دولة جنوب السودان الفارين من الحروب الدائرة في بلادهم.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو من حريق مخيم اللاجئين، مطالبين بالتدخل العاجل.
ويتواجد بالسودان نحو 1.3 مليون لاجئ من دولة جنوب السودان موزعين على معسكرات بولايات السودان خاصة في ولايات النيل الأبيض والخرطوم ودارفور.
ويأوي السودان أكثر من مليوني لاجئ حسب إحصاء رسمي حيث يسجل السودان أكثر الدول استقبالا للاجئين في أفريقيا، كونه منطقة عبور المهاجرين إلى أوروبا.
ونال جنوب السودان حق تقرير المصير في العام 2011 عبر استفتاء شعبي، لكن لا يزال يعاني من الصراعات القبلية والحروبات الأهلية حتى الآن.