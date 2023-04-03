إيطاليا تنقذ 32 مهاجرا في جزيرة مهجورة بالبحر المتوسط

وأضاف البيان أن الطائرة نقلت المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا، المكان المعتاد لوصول المهاجرين القادمين بطريق البحر الذين ينطلقون في رحلات من تونس وليبيا، وسط رياح تصل سرعتها إلى 50 عقدة.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن المهاجرين الذين تم إنقاذهم من الكاميرون وساحل العاج وغينيا ومالي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت منظمة (هاتف الإنذار) الخيرية، التي تتلقى مكالمات من قوارب المهاجرين المنكوبة، إن قاربا يقل نحو 500 شخص بحاجة للإنقاذ في المياه الدولية قبالة ليبيا.