بعد حريق بمسرحه... نيران في محيط فيلا الفنان محمد صبحي

اندلع، ظهر اليوم الأحد، حريق جديد في مُحيط فيلا الفنان المصري محمد صبحي، الواقعة على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في نطاق مدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت الحادثة، بعد مرور نحو 12 يومًا على اندلاع حريق محدود في غرفة التحكم داخل مسرح الفنان صبحي بمدينة سنبل للفنون والزهور، الواقعة على ذات الطريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تم فرض طوق أمني حول موقع الحريق، بحسب ما ذكرته صحف محلية.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يُفيد بوقوع حريق داخل فيلا سكنية على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيثُ تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الحماية المدنية، وعدد من عربات الإطفاء، بهدف السيطرة على الموقف، ومنع امتداد النيران.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تعرَّض مسرح الفنان صبحي، في الـ12 من شهر أغسطس/آب الجاري، إلى نشوب حريق محدود داخل غرفة التحكم بالمسرح، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وأوضح الفنان صبحي، آنذاك، أن الحريق نجم عن تماس كهربائي مفاجئ، مؤكدًا أنه تم إخماد النيران على الفور، وتابع قائلًا: "الحمد لله، قدَّر الله وما شاء فعل، كلها أمور بسيطة".