مخاوف من ارتفاع نسبة زواج القاصرات في المغرب

وأكد المجلس، أن "تزويج الأطفال، بوصفها ممارسة ضارة تهم الفتيات بالدرجة الأولى، لا تزال مستمرة في بلادنا رغم تحديد سن أهلية الزواج في 18 سنة، ضارباً المثل بسنة 2022 حيث تم إبرام حوالي 12 ألفا و940 عقد زواج بالقاصر".

وقال إن هذا الرقم يظل بالمناسبة أقل من الرقم الحقيقي، لكون الإحصائيات الرسمية لا تأخذ بعين الاعتبار حالات الزواج غير الموثق (على غرار زواج الفاتحة، وغيرها).

واعتبر المجلس أن معالجة إشكالية تزويج القاصرات يجب أن تتم عبر ثلاثة مداخل، وهي: ملاءمة الإطار القانوني مع النص الدستوري والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. والعمل على محاربة الممارسات الضّارة بالأطفال. وأخيراً، وضع نظام معلوماتي من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسات المتعلقة بـ"تزويج الطفلات".

وشدد المجلس أن ظاهرة تزويج الطفلات تؤثر بشكل سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.

قلق حقوقي

وتثير ظاهرة زواج الطفلات بالمغرب نقاشاً حقوقياً وقانونياً، تزامناً مع مواصلة "الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة" لمهامها في أفق إخراج مدونة بصيغة جديدة.