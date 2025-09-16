فتح منزل العندليب أمام الجمهور "بشروط محددة" (صور)

بعد الدعوة إلى توثيقه كموقع تراثي عالمي يتبع هيئة "اليونسكو"، أعلنت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عن فتح منزله بحي "الزمالك" بالقاهرة أمام الجمهور وفق قواعد وشروط محددة لتنظيم زيارات جماهيرية.

وأشارت أسرة العندليب عبر حسابها على موقع "فيسبوك" إلى أنه "تم فتح منزل حليم مرة أخرى بحيث تكون الزيارات متاحة يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً، ما عدا يومي الأربعاء والجمعة".

وأضاف بيان صادر عن الأسرة: "يمكنكم إرسال رسالة شخصية لنا وسيتم تحديد الموعد الخاص بكم."

ونشرت الأسرة في بيان آخر عدداً من صور حليم النادرة، مشيرة إلى أنها "سوف تكون ضمن مقتنياته التي سيطالعها الجمهور عند زيارته للمنزل".

وقال البيان: "أصدقائي محبي حليم.. جمعنا لكم مجموعة كبيرة من الصور المختلفة والمميزة للعندليب داخل منزله، حتى تكون بمثابة دليل ومرشد لكم عند زيارتكم المقبلة، وتتمكنوا من التقاط أجمل الصور والذكريات داخل البيت".

وأضاف البيان: "هذا هو الألبوم الأول، وستتبعه ألبومات أخرى لحليم في منزله قريبًا".

وسبق أن أعلنت أسرة عبد الحليم حافظ عزمها إدراج منزله ضمن قائمة "التراث العالمي" لليونسكو، وذلك بعد نحو شهر من تداول شائعات بيع المنزل ذاته إلى أحد رجال الأعمال الأثرياء.

ووجّهت الأسرة نداءً إلى جمهور العندليب عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، داعية إياهم إلى دعم خطوة تسجيل المنزل لدى منظمة اليونسكو كموقع تراثي، عن طريق تقييمه عبر منصتي "غوغل" و"فيسبوك".

وأوضحت الأسرة أن "هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على إرث الفنان الكبير والعمل على ترسيخ حضوره الفني والثقافي في الذاكرة الجمعية للأجيال المقبلة"، مشيرة إلى أن "الوصول إلى مرحلة التسجيل الرسمي لدى اليونسكو يتطلب اتخاذ إجراءات تمهيدية، أبرزها تفاعل الجمهور وتقديم تقييمات إيجابية للمنزل على المنصات الرقمية".