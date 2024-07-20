توفيت سائحة بريطانية (66 عاما) أثناء السباحة قبالة جزيرة يونانية بعد أن فقدت وعيها، تزامنا مع موجة حر شديدة تجتاح البلاد.

وسحب أحد رجال الإنقاذ، السائحة البريطانية من على شاطئ أخلاديس في سكياثوس بعد وقت قصير من فقدانها الوعي، أمس الجمعة.

ونقلت المرأة إلى الطوارئ، وحاول الأطباء إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي لها، إلا أنهم لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

ويُعتقد أن المرأة فقدت وعيها بسبب "الحرارة الشديدة"، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 31 درجة مئوية في الجزيرة.

وتم إصدار تحذير من الحرارة المفرطة في مدينة سكياثوس، وحثت السلطات في جميع أنحاء اليونان السياح على توخي الحذر بشكل خاص بعد عدد من الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في الأسابيع الأخيرة.

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وكانت المرأة قد غادرت الفندق الذي تقيم فيه لتذهب للسباحة على الشاطئ الخلاب جنوب الجزيرة، حسبما ذكرت شبكة CNN اليونانية.

وعثر عليها حارس الشاطئ بعد أن فقدت وعيها، وتم سحبها إلى الشاطئ.

وتجتاح موجة حر شديدة عموم أرجاء اليونان، إذ وصلت إلى 43 درجة مئوية وتسببت في حرائق في الغابات.

كما تم إغلاق الأكروبوليس الشهير في أثينا، ومواقع سياحية أخرى هذا الأسبوع، إذ حثت السلطات الزوار على توخي "الحذر بشكل خاص" خلال الأيام القليلة المقبلة.