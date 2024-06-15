حفل المغنية الكندية بلونديش يثير غضبا واسعا في مصر

حالة واسعة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد الإعلان عن حفل المغنية الكندية بلونديش، المقرر إقامته يوم 26 يوليو المقبل في منتجع الساحل الشمالي السياحي؛ وذلك بسبب دعمها لاسرائيل ووصفها المقاومة بالإرهابيين.

وأعلنت المغنية الشهير عن خريطة حفلاتها خلال الفترة المقبلة، ومن بينها الحفل الذي ستحييه بمصر، وذلك عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام".

وطالب نشطاء مصريون بمنع إقامة الحفل في مصر، مطالبين نقابة الموسيقيين والجهات الأمنية بعدم الموافقة على الحفل.

ومن جانبه تقدّم المحامي المصري عمرو عبد السلام بإنذار رسمي لنقابة الموسيقيين بقيادة الفنان مصطفى كامل، بعدم إصدار تصاريح حفل المغنية بلونديش في منطقة الساحل الشمالي، وذلك بعد وصفها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بـ"الإرهابين".

وأضاف المحامي في إنذاره أن المغنية الكندية أعلنت عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" عن خريطة حفلاتها خلال صيف عام 2024 واعتزامها إقامة حفل يوم 26 يوليو الجاري في مدينة الساحل الشمالي في مصر، ولا بدّ من رفض إقامة حفلها.