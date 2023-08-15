إنجاز غير مسبوق في علاج سرطان الدم

أظهرت تجارب غير مسبوقة على علاجات للسرطان نتائج "مبهرة" مع وصول مصابين بحالات سرطانية خطرة إلى هدوء أعراض المرض بشكل تام، لمدة استمرت طوال أشهر وأعوام، وفق مؤسسة "كريستي فاونديشن ترست" التابعة لـ"هيئة الخدمات الصحية" البريطانية "إن إتش أس".

وبينت المؤسسة الطبية أن تجاربها في علاج سرطانات الدم من قبيل "الورم النقوي" أو النخاعي (مايلوما) تشهد استجابة الغالبية العظمى من المرضى إثر العلاج، مع اختفاء الأعراض أو خمودها على مدى أشهر وأعوام لدى مصابين بحالات خطرة من المرض.

وتجري مؤسسة "كريستي أن إتش أس فاونديشن ترست" نحو 30 تجربة سريرية على سرطان الدم، من بينها خمس تجارب على "الورم النقوي"، علمًا أنه يظهر في الخلايا البلازمية في نخاع العظام.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن كثيرًا من المرضى خلال التجارب نفدت لديهم خيارات العلاج الأخرى أو لم يتبق أمامهم سوى القليل منها؛ ما يجعل النتائج الأخيرة التي حققها العلاج التجريبي أكثر إثارة للدهشة والأمل.