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نفوق أكثر من 70 حوتًا قرب الساحل الشمالي لأسكتلندا (فيديو)

نفوق أكثر من 70 حوتًا قرب الساحل الشمالي لأسكتلندا (فيديو)
تعبيريةالمصدر: Getty Images
فريق التحرير
فريق التحرير
12 يوليو 2024، 3:50 م

انتشرت مقاطع فيديو على الإنترنت تُظهر نفوق أكثر من 70 حوتًا من نوع الحيتان المجنحة الطويلة الزعانف على شواطئ إحدى الجزر قرب الساحل الشمالي لأسكتلندا.

أفادت مؤسسات حماية الحيوانات بأن 77 حوتًا تقطعت بها السبل على شاطئ جزيرة في أرخبيل أوركني، حيث تم العثور على 65 حوتًا ميتًا، بينما كانت الحيتان الـ 12 الأخرى تواجه فرصًا ضعيفة للبقاء.

 

يشير العلماء إلى أن الحيتان قد تجنح لأسباب متعددة، منها الضياع، أو التواجد في مناطق محاصرة بفعل المد والجزر.

ويفترض بعض الخبراء أن الحيتان التي تسبح في مجموعات قد تتعرض لمثل هذه المواقف أثناء محاولة إنقاذ بعضها.

وتُعتبر هذه الحادثة من أكبر حالات جنوح الحيتان على السواحل الأسكتلندية في السنوات الأخيرة، ولا يزال السبب الدقيق وراءها غير معروف.

اسكتلنداجزر

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