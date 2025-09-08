بوسي شلبي تخسر الحرب مع أبناء "الساحر" محمود عبدالعزيز (فيديو)

شهدت أزمة الإعلامية المصرية بوسي شلبي مع أبناء الممثل الراحل محمود عبدالعزيز، تطوراً لافتاً، خلال الساعات الأخيرة، بعدما مالت الكفة لصالح عائلة "الساحر" الراحل.

وقال المحامي أحمد طنطاوي وكيل ورثة "الساحر"، في تصريح متلفز، إن "نيابة 6 أكتوبر طلبت من بوسي شلبي تعديل حالتها الاجتماعية من أرملة إلى مطلقة، لثبوت واقعة طلاقها في العام 1998، وعدم ثبوت أي رجعة بينهما وعدم ثبوت أي زواج آخر لاحقاً".

وأضاف أن "بوسي شلبي لم تكن زوجة محمود عبد العزيز، حتى وفاته، وأن حكم القرار أثبت عدم الرجعة، وتم تحرير محضر بيانات مغلوطة، ولكن لعدم توافر سوء النية، لم تحيلها النيابة العامة بتهمة التزوير".

وسبق أن كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة بلاغ أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، بسبب بيانات الرقم القومي الخاص بالإعلامية بوسي شلبي، حيث إن جهات التحقيق طالبت بوسي شلبي بتغيير بيانات الرقم القومي الخاص بها من أرملة إلى مطلقة.