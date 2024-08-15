تعرض رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس لسيل من الانتقادات من قبل متابعيه عبر منصة "إكس"، بسبب دفاعه عن مواطنه الإعلامي إبراهيم عيسى مؤلف فيلم "الملحد" ووصفه بـ"العبقري".

وسأل أحد متابعي ساويرس عبر منصة إكس، عن رأيه في إبراهيم عيسى، قائلًا "حدثنا عن رأيك في مؤلف قصة الفيلم إبراهيم عيسى، وأنت تعرفه علم اليقين، وكان شغال في المحطة بتاعتك أيام ثورة يناير، وكان أحد مؤسسي جمعية تكوين أتمنى أنك ترد مش تكبر دماغك".

فرد نجيب ساويرس على سؤال متابعه قائلًا "عبقري ومثقف من الدرجة الأولى وقارئ لكل التاريخ الإسلامي، ومن دعاة التنوير والحرية ..عظيم".

ويبدو أن رد ساويرس لم يلق إعجاب الكثيرين في المنصة، حيث تلقى انتقادات واسعة من بعض المتابعين، الذين أشاروا إلى أن دفاعه عن عيسى "غير مبرر".

في المقابل، دافع آخرون عن رجل الأعمال المصري ومؤلف فيلم "الملحد"، مشددين على أن معظم المنتقدين لم يشاهدوا الفيلم بعد، وحكموا عليه من اسمه فقط.



وأثار خبر تأجيل عرض فيلم "الملحد" الذي كان مقررًا عرضه أمس لغطًا كبيرًا، وسط أنباء عن إلغاء عرضه؛ بسبب مناقشته لقضية حساسة.

ويتعرض الإعلامي إبراهيم عيسى لهجوم واسع فور الإعلان عن فيلم "الملحد" وسط اتهامات عديدة له بالإساءة إلى الدين.