العراق.. مدير شركة يشكل لجنة تحقيق لسبب صادم

نظَّم موظفون وموظفات عراقيون احتجاجًا جماعيًا ضد مديرهم في مؤسسة حكومية، بعدما شكَّل لجنة تحقيق وفرض عقوبات تأديبية بسبب دخول الحمام.

وأظهر مقطع فيديو من داخل مقر الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي عددًا من الموظفات المتجمعات قرب باب المدير سلمان صدام البهادلي، حاملات لافتات ومرددات عبارات تطالب بإقالة المدير.

وحضرت الشرطة إلى المكان أمس الخميس، بينما نشرت وسائل إعلام عراقية عديدة بيانًا تضمن توضيحات من الموظفين عن سبب مطالبتهم بإقالة البهادلي، الذي يقولون إنه يستخدم بشكل مفرط اللجان التحقيقية والعقوبات التأديبية حتى لأسباب بسيطة، مثل دخول الحمام.

ويتضمن البيان اتهامًا للمدير بقطع الكهرباء عن مباني الهيئة التي يتواجد فيها الموظفون، بحجة توفير الوقود الذي يشغل مولدات الكهرباء، رغم تخصيص حصة رسمية للهيئة، وفق موقع "بغداد اليوم" الإخباري.

كما أشار بيان الموظفين إلى انقطاع الماء في المرافق الصحية، وإغلاق جميع المطابخ داخل الهيئة، ومنع دخول الموظفين إليها لأي سبب، وحرمان غالبية الأقسام من الأثاث المكتبي الأساسي، مقابل تجهيز خاص للأقسام المرتبطة بالإدارة.

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وتضمنت شكاوى الموظفين نقل موظفين بين الأقسام بشكل أسبوعي وعشوائي دون مبررات وظيفية واضحة، وإلغاء الإجازات الاعتيادية والمرضية حتى في حالات الوفاة، وإجبار الموظفين على الدوام أثناء العطل الرسمية وبعد الدوام دون وجود حالات طارئة.

كما اشتكى الموظفون من غياب وسائل نقل للمؤسسة تنقل الموظفين بين منازلهم ومكان عملهم، وفرض دورات تدريبية مكثفة وطويلة تُعيق إنجاز العمل، وفرض عقوبات على من يرسب فيها.

ونقل موقع "شفق نيوز" الإخباري المحلي عن عدد من المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، قولهم إنهم قرروا اتخاذ إجراءات تصعيدية، مثل التوقف عن إرسال "الرصدات الجوية"، والاكتفاء بتسجيلها في السجلات الرسمية دون تمريرها إلى قسم التنبؤ الجوي.

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وفي المقابل، سيستمر الموظفون بإرسال تقارير الرصد الخاصة بالمطارات والطيران المدني بشكل منتظم كل ساعة، حفاظًا على سلامة حركة الملاحة الجوية وتفاديًا لأي إرباك فني.

ولم تُعلّق هيئة الأنواء الجوية على الاحتجاجات التي نظمها الموظفون يوم أمس الخميس، كما لم تُعلّق وزارة النقل على بيان المحتجين ومطالبهم.