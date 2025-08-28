تطورات مثيرة.. سوزي الأردنية وعلياء قمرون على قائمة "منع السفر"

أعلنت مصادر مصرية أن السلطات الرسمية في البلاد اتخذت قرارًا بوضع كل من مريم سامي "سوزي الأردنية" وعلياء سعيد "علياء قمرون" على قائمة المنع من السفر.

جاء قرار منع السفر الخاص بكل من الفتاتين مريم سامي وعلياء سعيد، بعد أيام من تجديد حبسهما لمدة 15 يومًا على ذمة قضايا يتم التحقيق معهما بشأنها.

وألقي القبض، قبل أسابيع، على "سوزي الأردنية" و"علياء قمرون" ضمن حملة تستهدف المشاهير والبلوغرز على منصات التواصل الاجتماعي.

وأطلقت الداخلية المصرية حملة لملاحقة المشاهير والبلوغرز المخالفين لقانون النشر عبر الإنترنت بسبب المحتوى الخادش والمسيء لهم.

وتنشط كل من "سوزي الأردنية" و"علياء قمرون" والعشرات من المقبوض عليهم أخيراً على تطبيق "تيك توك" وجنوا مبالغ مالية ضخمة.

وتخضع "سوزي الأردنية" و"علياء قمرون" للتحقيق، حتى اليوم، في تهم غسل الأموال وازدراء الأديان ونشر محتوى مخالف للعادات والقيم.

وجددت النيابة العامة أمر الحبس على ذمة التحقيق بحق كل من "شاكر محظور" ومحمد عبد العاطي و"مداهم 777" وآخرين.