

قام أخوان بإطلاق النار على إمام المسجد في قرية الشميطية بدير الزور السورية، مما أدى إلى مقتله على الفور، ثم لاذا بالفرار.

وقالت وزارة الداخلية السورية، إن عناصر الشرطة تمكنت من القبض على المجرمين، اللذين اعترفا بارتكاب الجريمة بدعوى إخراج الجن من جسد شقيقتهما المريضة، بناء على فتوى من أحد المشعوذين.

وأظهرت التحقيقات، أن أخت المتهمين، تعاني من عدة أمراض، وقد تعذر شفاؤها خلال فترة طويلة من العلاج، مما دفعهما للجوء إلى أحد المشعوذين الذي فحص المريضة وأكد بأنها مسكونة بنوع من الجنّ المعنّد، الذي لن يخرج من جسدها إلا إذا قاما بقتل إمام المسجد!.

وبالفعل، قام الأخوان بحمل السلاح، ثم ركبا دراجة نارية، وانتظرا إمام المسجد حتى خرج من منزله، فأمطراه بوابل من الرصاص في صدره، مما أدى لمقتله على الفور.

وقالت وزارة الداخلية إن المقبوض عليهما، قالا إنهما نفذا أمر المشعوذ الذي أكد ضرورة قتل إمام المسجد، حتى يُقتل الجن الساكن في جسد شقيقتهما، وقد سارعا على الفور باستعارة بندقية حربية من صديقهما، واتجها لمنزل إمام المسجد حيث نفذا الجريمة!.

كما ألقت الشرطة القبض على والد المجرمين وصاحب البندقية الحربية، بعد أن أظهرت التحقيقات معرفة الأب بالأمر، وتشجيعه ابنيه على ارتكاب الجريمة من أجل شفاء أختهما المريضة!.

وأشارت وزارة الداخلية السورية إلى أن المشعوذ ما زال متوارياً عن الأنظار، حيث تمت إذاعة البحث عنه، أما الأخوان ووالدهما وصاحب البندقية، فقد أودعوا السجن بانتظار إحالتهم للقضاء.

وحذرت الداخلية السورية، من انتشار المشعوذين وضرورة الحذر منهم. فقد سبق هذه الحادثة بفترة، قيام أحد المشعوذين بدمشق، بالاحتيال على مواطن أخذ منه مصاغاً ذهبياً ومبلغاً مالياً كبيراً، بحجة شفاء ابنته المريضة وإخراج الجن الساكن في منزلهم.