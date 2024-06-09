انهيار جزء من جامع أثري يودي بحياة 3 عمال في صنعاء

وقالت مصادر صحفية في صنعاء، لـ"إرم نيوز"، إن "جزءًا من جامع قبة المهدي الأثري بصنعاء القديمة، انهار على رؤوس العمال الأربعة، أثناء قيامهم بعمليات ترميم حول بئر الماء التاريخي التابع للمسجد".

وذكرت المصادر، أن "العمال الثلاثة توفوا على الفور، فيما أصيب الرابع بجراح خطيرة".

ومن جانبه، نقل موقع "المشهد اليمني" عن مصادر محلية قولها، إن "ميليشيا الحوثي منعت إحدى المنظمات من إعادة ترميم الجامع، وحاولت إعادة بنائه وترميمه وفق تعديلات شيعية، وهو ما أدى إلى انهيار جزء منه على العمال".

وبني جامع "قبة المهدي" في العام 1161 هجرية، بأمر من الإمام المهدي عباس بن المنصور، الذي دُفن لاحقًا بداخله.

وتواجه مدينة صنعاء القديمة، مخاطر إزالتها من قائمة التراث العالمي التابعة لـ"اليونسكو"، بسبب الاستحداثات المخالفة وغير المدروسة التي تجريها ميليشيا الحوثي في المدينة التاريخية، فضلًا عن التهديدات التي تمثّلها الكوارث الطبيعية.