كشف الفنان المصري أحمد العوضي تفاصيل مسلسله الجديد، الذي سيخوض به ماراثون رمضان القادم 2025، مشيرا إلى أنه ينتمي إلى "الدراما الصعيدية"، بينما تدور أحداث العمل في إطار شعبي.

وخرج العوضي في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أعلن فيه أسماء الفائزين في المسابقة التي دشنها عن توقعات الجمهور لمسلسله الجديد، معتبرا أن المسلسل سيحقق نجاحا كبيرا.

وأضاف العوضي: "مسلسلي الجديد شعبي وصعيدي، مسلسل طرش طرش، انْسَ حق عرب وانْسَ الكلام الفاضي ده، السنة الجاية القهاوي في مصر هتتغدغ أكتر من عرب السويركي".

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وحقق أحمد العوضي نجاحا كبيرا في مسلسل "حق عرب"، الذي خاض بها الموسم الرمضاني الماضي 2024، إذ حقق مشاهدات عالية عبر منصة "واتش إت" المصرية، وتصدر الترند مرات عديدة.

و"حق عرب" من تأليف محمود حمدان، وهو ذاته مؤلف المسلسل الجديد، وشارك في بطولته إلى جانب العوضي، الفنان رياض الهولي، وفاء عامر، محمد أحمد ماهر، سلوى عثمان، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وليد فواز.