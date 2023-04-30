انهارت بعد سماع صوته.. نادين الراسي تروي تفاصيل تلقيها خبر وفاة شقيقها

روت الفنانة اللبنانية نادين الراسي تفاصيل تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي خلال حلولها ضيفةً على برنامج "المجهول" مع الإعلامي رودولف هلال.

ولفتت الراسي إلى أنها تلقت اتصالًا من الإعلامية اللبنانية هلا المر في تمام الساعة السادسة صباحًا، لكنها لم ترد على الاتصال وتوجَّهت على الفور لمواقع التواصل الاجتماعي لتكتشف خبر وفاة شقيقها.

وبعد معرفتها بما جرى لشقيقها "اخضّر جسدها"، على حد تعبيرها، حينها تلقت اتصالًا آخر من هلا المر، التي أخبرتها أن شقيقتها ساندرين ووالدتها متجهتان للمشفى، ورغم محاولتها طمأنتها على حالة شقيقها لكنها أدركت داخليًا وفاته.