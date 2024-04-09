في اللحظات الأخيرة.. طفلة تنجو من الموت بعد سقوط حاوية ضخمة (فيديو)

وأظهر المقطع لقطات، جرى تسجيلها بوساطة كاميرا مراقبة منزلية، كيف نجت الطفلة من الموت، بعدما سقطت حاوية ضخمة أمام منزلها في مدينة ويغان الإنجليزية.

وكانت الطفلة تركب دراجتها أمام منزلها، قبل أن يطلب منها شخص ما التحرك سريعا، وبعد ثوانٍ قليلة من ركض الطفلة، سقطت حاوية ضخمة كانت تحملها رافعة بجوار المنزل.