في اللحظات الأخيرة.. طفلة تنجو من الموت بعد سقوط حاوية ضخمة (فيديو)
نجت طفلة صغيرة من الموت تحت رافعة "ضخمة"، وذلك في اللحظات الأخيرة، بحسب ما وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر المقطع لقطات، جرى تسجيلها بوساطة كاميرا مراقبة منزلية، كيف نجت الطفلة من الموت، بعدما سقطت حاوية ضخمة أمام منزلها في مدينة ويغان الإنجليزية.
وكانت الطفلة تركب دراجتها أمام منزلها، قبل أن يطلب منها شخص ما التحرك سريعا، وبعد ثوانٍ قليلة من ركض الطفلة، سقطت حاوية ضخمة كانت تحملها رافعة بجوار المنزل.
واصطدمت الحاوية والرافعة بجدار المنزل وتسببتا بأضرار كبيرة، لكن لم يتم تسجيل أي إصابات في الواقعة، وفقا لما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وأعلنت السلطات أنه تم توفير سكن مؤقت لقاطني المنزل بعد الحادث، رغم أنه لم يتضح سببها، لكن كانت المدينة من بين المناطق التي تعرضت لرياح عاتية إثر عاصفة قوية نهاية الأسبوع.