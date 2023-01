المقطع الدعائي الثاني لفيلم Shazam! Fury Of The Gods.. مزيد من الكوميديا

بعد أفلام "مان أوف ستيل" Man Of Steel و"باتمان فيرسس سوبرمان" Batman vs Superman و"وندر وومن" Wonder Woman، التي اتسمت بالجدية نوعا ما، يبدو أن "دي سي كومكس" DC تتجه الآن لإصدار أفلام "أكثر خفة"، خاصة بعد تجرتها الأخيرة مع فيلم Shazam! عام 2019.

وروى فيلم Shazam! بجزئه الأول قصة "بيلي باتسون"، الذي يكافح من أجل العثور على مكانته في عالم مليء بالوحشية والقسوة.

ولحسن حظه يُمنح "بيلي" قوة خارقة تحوله إلى البطل Shazam، صاحب القدرات "غير العادية".

واتخذ فيلم Shazam! بجزئه الأول نهجا مختلفا، حيث نال إعجاب المشاهدين والنقاد، الذين رؤوا فيه تغييرا إيجابيا، خاصة وأن عددا من مقاطعه تضمنت جرعات من الكوميديا الساخرة.

الجزء الثاني Shazam! The Fury Of Gods

يحكي الجزء المنتظر من الفيلم، المتوقع عرضه في 17 مارس المقبل، قصة البطل "بيلي باتسون" وعائلته "الشزاميلية" في مواجهة الأشرار الجدد، وهم "هسبرا" و"كاليسبو"و"ابنتا أطلس".

وفي المقطع الدعائي الثاني الذي أطلقته DC مساء أمس الخميس، ظهرت في الفيلم عدة مقاطع كوميدية مضحكة، إضافة إلى العديد من المشاهد الدرامية، وأخرى المليئة بالحركة والآكشن.