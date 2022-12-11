أمريكية تتخرج من الجامعة بعد سبعة عقود

تتسلم أمريكية تبلغ من العمر 91 عاما شهادتها الجامعية، الأسبوع المقبل، وذلك بعد 71 عاما من التحاقها بالكلية للمرة الأولى.

وبدأت جويس ديفو التي كان اسمها آنذاك جويس فيولا كين، سنتها الأولى في جامعة "شمال إلينوي" في 1951 بخطة للتخرج بدرجة علمية في الاقتصاد المنزلي، لكن هذه الخطة تغيرت عندما التقت برجل مميز في الكنيسة سرق قلبها.

ونقلت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، الأحد، عن ديفو قولها: "ذهبت إلى الكلية لمدة ثلاث سنوات ونصف، لكنني قررت تركها بعد أن قابلته".

وأوضحت أن "الرجل هو دون فريمان وأن الاثنين تزوجا في 1955 وأنجبا ثلاثة أطفال قبل وفاة فريمان، وتركها أرملة لمدة خمس سنوات قبل أن تتزوج من رجل آخر وتنجب منه 6 أطفال من بينهم توأمين، وأن عائلتها نمت على مر السنين ولديها الآن 17 حفيدًا و 24 من أبناء الأحفاد".