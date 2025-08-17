مرة أخرى.. ميغان ماركل تواجه اتهامات بتقليد كيت ميدلتون

تواجه ميغان ماركل موجة جديدة من الانتقادات بعد إعلانها مشروعًا تلفزيونيًا جديدًا مع نتفليكس لموسم الأعياد، إذ اتهمها البعض بـ"تقليد" كيت ميدلتون، أميرة ويلز.

وبحسب صحيفة "ميرور"، وقّعت دوقة ساسكس، إلى جانب الأمير هاري، أخيرًا، صفقة "نظرة أولى" مع منصة البث الأمريكية، وتشمل عرضًا خاصًا بعيد الميلاد ضمن سلسلة With Love، إذ ستأخذ المشاهدين في "احتفال سحري بالأعياد" من منزلها في مونتيسيتو.

لكن المعلقين انتقدوا توقيت البرنامج ومضمونه، مشيرين إلى أنه يأتي في وقت قريب من الحفل السنوي الذي تنظمه كيت في دير ويستمنستر، Together at Christmas، ما يثير شبهات حول محاولة ميغان خطف الأضواء.

وأشارت الخبيرة الملكية كينزي شوفيلد إلى أن الزوجين كررا فعلهما هذا في الماضي، مثل إعلان انسحابهما من العائلة الملكية تزامنًا مع عيد ميلاد كيت، وصدور مذكرات هاري "Spare" خلال جولة الملك والملكة في أستراليا.

وترى شوفيلد أن عرض ميغان يبدو "فرصة تجارية أكثر من كونه احتفالًا عائليًا حقيقيًا"، لا سيما تزامنه مع إطلاق علامتها التجارية الجديدة As Ever. بالمقابل، يعد حفل كيت صادقًا ويعكس القيم الأسرية والوحدة.

أما الصفقة الجديدة مع نتفليكس فهي أقل حجماً من الصفقة السابقة البالغة 100 مليون دولار عام 2020؛ فالصفقة الجديدة تمنح نتفليكس حق "النظرة الأولى"، لكنها غير ملزمة بقبول المشاريع.

ويعتقد خبير العلاقات العامة، ديرموت ماكنمارا، أن هذه الصفقة تمثل "تنبيهاً واقعياً" للزوجين وتعكس تغيّرات سوق الترفيه. وأشار إلى أن مشاريع هاري وميغان السابقة لم تحقق نجاحات بارزة على نتفليكس، ما يشكك في قدرتهما على جذب الجماهير.

ورغم الانتقادات، يبدو أن دوق ودوقة ساسكس مستمران في سعيهما لبناء هويتهما الإعلامية بعيدًا عن ظل العائلة الملكية، بحسب ما يؤكده نقاد.