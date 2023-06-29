انتقادات حادة تطال نتفليكس لإضافتها "تايتنك" إلى قائمة العرض بعد مأساة تيتان

وبعد أيام قليلة من مأساة الغواصة، أعلنت نتفليكس أن فيلم "تايتنك" الحائز على عدة جوائز، والذي شارك في بطولته النجم "ليوناردو دي كابريو"، والنجمة "كيت وينسلت"، سيعود من جديد إلى منصة العرض في الأول من يوليو المقبل.

ومنذ ذلك الوقت، تتعرض نتفليكس لانتقادات وصرخات احتجاج تتهمها بمحاولة الاستفادة من مأساة الغواصة.

ووفق الصحيفة، فقد وصف أحد مستخدمي موقع تويتر عرض الفيلم بعد أسبوع واحد من حادثة "أوشين غيت"، بالأمر المقزز الذي يكشف مدى جشع وطمع القائمين على نتفليكس، فيما أبدى مستخدم آخر تعجبه من مستوى الانحدار الذي وصلت إليه نتفليكس، وجعلها تضيف الفيلم إلى قائمة العرض الآن.