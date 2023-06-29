انتقادات حادة تطال نتفليكس لإضافتها "تايتنك" إلى قائمة العرض بعد مأساة تيتان
قالت صحيفة "اندبندنت" إن منصة نتفليكس واجهت انتقادات عديدة، إثر إدراج فيلم "تايتنك" على قائمة العرض هذا الأسبوع، بعد أيام قليلة من مأساة غرق الغواصة التي راح ضحيتها المسافرون الخمسة الذين كانوا على متنها.
وبعد أيام قليلة من مأساة الغواصة، أعلنت نتفليكس أن فيلم "تايتنك" الحائز على عدة جوائز، والذي شارك في بطولته النجم "ليوناردو دي كابريو"، والنجمة "كيت وينسلت"، سيعود من جديد إلى منصة العرض في الأول من يوليو المقبل.
ومنذ ذلك الوقت، تتعرض نتفليكس لانتقادات وصرخات احتجاج تتهمها بمحاولة الاستفادة من مأساة الغواصة.
ووفق الصحيفة، فقد وصف أحد مستخدمي موقع تويتر عرض الفيلم بعد أسبوع واحد من حادثة "أوشين غيت"، بالأمر المقزز الذي يكشف مدى جشع وطمع القائمين على نتفليكس، فيما أبدى مستخدم آخر تعجبه من مستوى الانحدار الذي وصلت إليه نتفليكس، وجعلها تضيف الفيلم إلى قائمة العرض الآن.
رغم كل هذه الانتقادات، فإن موقع "فاريتي" كشف أن عرض فيلم "تايتنك" هذا الأسبوع على المنصة، هو محض "صدفة"، ولا علاقة له بحادثة الغواصة، مشيرا إلى أن "تاريخ العرض تم تحديده مسبقا منذ عدة شهور".
ووقعت مأساة الغواصة حين ذهب خمسة أشخاص في رحلة استكشافية تحت البحر لزيارة حطام السفينة الشهيرة "تايتنك"، ولكن في أثناء نزولهم نحو الحطام، حدث انفجار كارثي في الغواصة أسفر عن مقتل جميع ركابها على الفور، وفقا للخبراء.
ومن بين القتلى، الرئيس التنفيذي لشركة "أوشين غيت" المشغلة للغواصة، ورجل أعمال باكستاني ونجله، ومستكشف ثري، وغواص فرنسي.
المصدر: صحيفة "اندبندنت"