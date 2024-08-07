شركة ترفض المتقدمين على وظائفها بناء على أبراجهم

تعرضت شركة صينية لانتقادات لاذعة بعد نشرها إعلانًا عن وظيفة، من أبرز متطلباتها "عدم تقدم أي شخص مولود في عام الكلب لها"، إذ سيُرْفَض تلقائيًّا.

وحسب موقع "أوكسيدنتال" المهتم بالأخبار العالمية الغريبة، نشرت شركة صينية لم يكشف عن اسمها في قوانغتشو بمقاطعة قوانغدونغ، إعلانًا جديدًا عن وظيفة في طاقمها الإداري.

ومن متطلبات الوظيفة، خبرة عملية ومعرفة ببرامج المكتب، براتب شهري يصل إلى 4000 يوان (نحو 560 دولارًا).

وما لفت انتباه كثيرين، كان سطرًا قصيرًا في نهاية الإعلان، يطلب من الأشخاص المولودين في عام الكلب عدم التقدم للوظيفة، إذ سيُرْفَضُون تلقائيًّا.

تمييز بسبب المدير

وأثار المنشور جدلًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، إذ اتهم كثيرون الشركة بالتمييز.

وكشف مصدر من داخل الشركة، أن المدير ولد في عام التنين، ويعتقد أنه غير متوافق مع الأشخاص المولودين في عام الكلب.

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وأوضح المصدر المجهول أن "توظيف المولودين في عام الكلب سيكون له تأثير ضار على تطور الشركة"، مضيفًا أنه لا توجد قيود خاصة أخرى.

ولا يعد التمييز "غريبًا" في سوق العمل الصينية، ولكن"التمييز على أساس الأبراج" أثار غضبًا بين مستخدمي الإنترنت، إذ نصحوا الأشخاص الذين ولدوا في عام الكلب بمقاضاة الشركة.