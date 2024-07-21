في سابقة هي الأولى من نوعها، قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، الأحد، بإغلاق المنصات الإلكترونية الخاصة باليوتيوبرز المصريين حمدي ووفاء؛ لاتهامهما بالتعدي على قيم الأسرة المصرية، والاتجار في العملة.

كما قضت المحكمة في القضية ذاتها على أسرة حمدي ووفاء، وهم حسن جابر ومحمود جابر وجابر سلامة وسحر السيد، بتغريم المتهمين الأول والثاني مليون جنيه، والثالث والرابع 100 ألف جنيه لكل منهما، للاتجار بالعملة.

وذكرت النيابة في أمر الإحالة أنه "في غضون عامي 2021 و2022، في دائرة قسم شرطة مدينة عابدين، أدار المتهمون صفحات إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، من دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على النحو المبين بالتحقيقات".

وأضافت النيابة: "روج المتهمون جميعًا لاستخدام برامج ومنصات خاصة بتداول الأسهم تقبل الدفع بالعملات المشفرة، وذلك من دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي، على النحو المبين بالتحقيقات".

وتابع أمر الإحالة أن "المتهمين الثالث والرابع (حمدي ووفاء) تعديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري على النحو المبين بتقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات".

وكان محامٍ مصري تقدم ببلاغ إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، ضد عائلة حمدي ووفاء؛ لاتهامها "بالاتجار في البيتكوين والتداول غير المشروع للنقد، وعمليات ابتزاز إلكتروني".