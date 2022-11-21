قبالة سواحل فلوريدا.. مقبرة تحت المياه وموقع يعج بالحياة المائية

وخلال البحث عن تمويل للشعاب المرجانية، راودت أصحاب المشروع فكرة إتاحة الفرصة للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على الراحة الأبدية تحت المياه. ومن أجل ذلك، يخلط رماد المتوفين بالإسمنت وتبنى به أعمدة النصب التذكاري وتماثيله.

وبما أن الناس في كل أنحاء العالم يبحثون عن خيارات دفن أكثر مراعاة للبيئة من المقابر التقليدية، ازدادت شعبية المقابر تحت المياه. وهناك مشاريع مماثلة جارية في العديد من الأماكن في الولايات المتحدة، خصوصا قبالة سواحل ولايتَي نيوجيرزي وتكساس.