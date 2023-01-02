مصر.. نقيب المأذونين ينفي بدء فرض رسوم جديدة لصالح صندوق الأسرة
قال نقيب المأذونين المصريين إسلام عامر، إن رسم "صندوق الأسرة" الذي يجري استيفاؤه حاليا بقيمة 100 جنيه (4 دولارات)، ليس جديدا.
ونقل موقع صحيفة "الوطن" المصرية، اليوم الإثنين، عن عامر قوله، إن "طابع صندوق الأسرة ليس حديثًا ولكنه مطبق منذ فترة طويلة".
يأتي ذلك، بعد تداول صورة لقسيمة زواج مصرية، مثبّت عليها طابع "صندوق الأسرة" بقيمة 100 جنيه، على أنه رسم جديد.
وأضاف عامر أن "الرسوم ليست جديدة كما يدعي البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وصندوق الأسرة المصرية الذي تحدث عنه الرئيس السيسي لم يطبق بعد، ولم يتم إخطار المأذونين بأي جديد حتى الآن".
ولفت إلى أن "القيمة الحالية لرسوم صندوق الأسرة 100 جنيه كانت قد تدرجت بالزيادة منذ فترة ويتم شراء طابع بريد باسم صندوق الأسرة".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحدث الأسبوع الماضي عن إنشاء صندوق جديد ضمن قانون الأحوال الشخصية، يشترط استيفاء مبلغ عن كل عقد زواج، لصالح صندوق لدعم الأسرة المصرية.
وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعض التكهنات عن قيمة الرسوم للصندوق، في حين أن الرسوم الجديدة لم يتم إعلانها حتى الآن.