مصر.. نقيب المأذونين ينفي بدء فرض رسوم جديدة لصالح صندوق الأسرة

وأضاف عامر أن "الرسوم ليست جديدة كما يدعي البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وصندوق الأسرة المصرية الذي تحدث عنه الرئيس السيسي لم يطبق بعد، ولم يتم إخطار المأذونين بأي جديد حتى الآن".

ولفت إلى أن "القيمة الحالية لرسوم صندوق الأسرة 100 جنيه كانت قد تدرجت بالزيادة منذ فترة ويتم شراء طابع بريد باسم صندوق الأسرة".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحدث الأسبوع الماضي عن إنشاء صندوق جديد ضمن قانون الأحوال الشخصية، يشترط استيفاء مبلغ عن كل عقد زواج، لصالح صندوق لدعم الأسرة المصرية.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعض التكهنات عن قيمة الرسوم للصندوق، في حين أن الرسوم الجديدة لم يتم إعلانها حتى الآن.