خاتم خطوبة جورجينا رودريغيز يشغل خبراء المجوهرات

استحوذت خطوبة كريستيانو رونالدو من شريكته وأم أطفاله جورجينا رودريغيز على اهتمام العالم، ليس فقط بسبب الحدث الرومانسي بعد سنوات من الإنتظار، بل بسبب خاتم الخطوبة الضخم الذي ارتدته جورجينا، والذي يقدّر خبراء المجوهرات قيمته بحوالي 5 ملايين دولار.

وأعلن الثنائي خطوبتهما في 11 أغسطس بعد علاقة استمرت ثماني سنوات، وخاتم جورجينا المليء بالألماس الضخم جذب الأنظار على الفور. وعلى الرغم من عدم كشف رونالدو وجورجينا عن تفاصيل الخاتم أو سعره الرسمي، إلا أن خبراء المجوهرات في جميع أنحاء العالم بدأوا بالفعل في تحليل هذه القطعة الفريدة.

وبحسب موقع مجلة "بيبول" يعتقد توبياس كورميند، المدير التنفيذي لشركة 77 Diamonds في لندن، أن الخاتم يحتوي على حجر ألماس بيضاوي بوزن 35 قيراطًا، يحيط به حجران جانبيان كل منهما حوالي قيراط واحد، ومثبتان على البلاتين، ليصل إجمالي وزن الخاتم إلى حوالي 37 قيراطًا.

ويرى كورميند أن حجم الخاتم يضعه في مرتبة مماثلة لخاتم تايلور-بيرتون الشهير، وهو حجر بقيراط 69.42 قدم كهدية لإليزابيث تايلور، ويقدر قيمة الخاتم بحوالي 5 ملايين دولار.

ووصفت لورا تايلور، خبيرة خواتم الخطوبة في شركة Lorel Diamonds، الخاتم بأنه "استثنائي"، مقترحة أنه يحتوي على ماسة بيضاوية بين 15 إلى 20 قيراطًا، مشيرة إلى أن هذه القطعة معروفة ببريقها العالي ولمعانها. كما توقعت أن الخاتم مثبت على البلاتين لزيادة متانته وتعزيز لونه. وأضافت أنه إذا كانت الماسة طبيعية وبجودة عالية ضمن نطاق الألوان D-F وبنقاء لا تشوبه شائبة أو قريب منه، فقد تتجاوز قيمته 2 مليون دولار بسهولة.

أما المؤثرة وخبيرة المجوهرات جوليا تشاف، فعبرت عن رأيها عبر تيك توك مشيرة إلى أن الماسة قد تكون بيضاوية بوزن 35 قيراطًا وبدرجة نقاء D Flawless، وقيمتها قد تصل إلى حوالي 3 ملايين دولار. وأضافت مازحة أن ارتداء حجر بهذا الحجم يوميًا قد يتطلب "جراحة لإعادة بناء الأصابع".

وبينما لا تزال التفاصيل الرسمية سرية، يبقى واضحًا أن رونالدو لم يدخر جهداً في اختيار خاتم خطوبة مبهر، بحسب ما أكده رواد مواقع التواصل الاجتماعي.