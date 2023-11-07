الاضطراب المرتبط بوسائل التواصل يسبب زيادة التوتر والإحباط

رأى عضو مجلس إدارة الجمعية الإسبانية لدراسة القلق والتوتر، إسماعيل دورادو، أن شعور الخوف من تفويت شيء ما، من خلال عدم حضور مناسبات مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي؛ يدعى اضطراب "FOMO"، إذ يعتبر نوعا من أنواع القلق الاجتماعي مكونه الرئيس الخوف، وفق ما أورد موقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب الموقع، "يعاني الأشخاص المصابون بـ "FOMO"، من سلوك قهري يجبرهم على الحفاظ على هذه الروابط الاجتماعية باستمرار، حيث تتيح لهم الشبكات الاجتماعية أن يكونوا على دراية بعدد لا حصر له من التصرفات التي يقوم بها أشخاص معينون، لكنها في الوقت نفسه تسبب لهم الخوف من عدم التواجد فيها، أو عدم المشاركة فيها".