الاضطراب المرتبط بوسائل التواصل يسبب زيادة التوتر والإحباط
رأى عضو مجلس إدارة الجمعية الإسبانية لدراسة القلق والتوتر، إسماعيل دورادو، أن شعور الخوف من تفويت شيء ما، من خلال عدم حضور مناسبات مرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي؛ يدعى اضطراب "FOMO"، إذ يعتبر نوعا من أنواع القلق الاجتماعي مكونه الرئيس الخوف، وفق ما أورد موقع "إنفوباي" الإخباري.
وبحسب الموقع، "يعاني الأشخاص المصابون بـ "FOMO"، من سلوك قهري يجبرهم على الحفاظ على هذه الروابط الاجتماعية باستمرار، حيث تتيح لهم الشبكات الاجتماعية أن يكونوا على دراية بعدد لا حصر له من التصرفات التي يقوم بها أشخاص معينون، لكنها في الوقت نفسه تسبب لهم الخوف من عدم التواجد فيها، أو عدم المشاركة فيها".
وأفاد بأن "هذا الاضطراب يسبب زيادة في التوتر والقلق والإحباط بشكل دائم، لأن شبكات التواصل الاجتماعي لا نهاية لها، بالإضافة إلى ذلك، الجهد المبذول من خلال الحضور في كل مكان، والتسكع مع مجموعات عديدة من الناس، وتسلق كل لحظة عندما تكون معهم؛ مما يجعل الأمر مرهقًا، والخروج منه ليس بالأمر السهل".
وأشار الموقع إلى أن "الأشخاص الأصغر سنا لديهم استعداد أكبر للمعاناة من هذا الاضطراب، وهم أكثر عرضة للخطر لأنهم أكثر تعرضا لشبكات التواصل الاجتماعي، وأن السلوك القهري، والحاجة المستمرة لرؤية ما يفعله الجميع ومشاركة كل ما يتم فعله حتى يتمكن الآخرون من رؤيته، والتواجد مع الآخرين، بمثابة عامل رئيس للاشتباه بالإصابة بالاضطراب".