في مقابلة جديدة، كشفت الممثلة الأمريكية شارون ستون أنها فقدت الكثير من الأموال التي كانت ادخرتها في حسابها المصرفي إثر إصابتها بجلطة دماغية في عام 2001.

وتحدثت النجمة (66 عامًا) عن السكتة الدماغية التي أصابتها، والتي أدت إلى نزيف في المخ استمر لمدة تسعة أيام، وكيف جعلتها تبتعد عن هوليوود.

وقالت الممثلة "مررت بتجربة الموت، ثم أعادوني إلى الحياة".

وأضافت "تغير كل شيء. حاسة الشم والبصر واللمس. لم أتمكن من القراءة لبضع سنوات. كانت الأمور متوترة، وكنت أرى أنماطًا ملونة. اعتقدَ الكثير من الناس أنني سأموت".

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وقالت ستون إن تلك الفترة جعلت الكثيرين يستغلونها، إذ خسرت ملايين الدولارات التي كانت وفرتها في حسابها، إلى جانب ممتلكات شخصية أخرى.

وقالت "وفرت 18 مليون دولار بفضل نجاحي، ولكن عندما عدت إلى حسابي المصرفي، وجدت كل شيء قد اختفى، حتى ثلاجتي، وهاتفي، كل شيء كان بأسماء أشخاص آخرين".

وبدلاً من الشعور "بالمرارة" بسبب كل الأحداث السلبية التي واجهتها، قالت ستون إنها اختارت التركيز على الجانب الإيجابي، معلقة"لقد قررت ألا أتشبث بالمرض أو بأي مرارة أو غضب، بل تمسكت بالإيمان، الذي كان بحجم حبة الخردل".