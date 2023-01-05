في مشهد نادر.. أنثى حوت تلد أمام السياح في عرض البحر

عاش مجموعة من السياح خلال رحلة سياحية على متن ثلاثة قوارب كانت تبحر في مياه المحيط الهادئ بمدينة دانا بوينت الأمريكية، تجربة فريدة من نوعها، عندما شاهدوا عن قرب لحظة ولادة أنثى حوت، من نوع الحيتان الرمادية.

وكشفت شركة "كابتن ديفدولفين آند ويل سفاري" الأمريكية للسياحة، التي نظمت الرحلة أن رؤية الحيتان الرمادية تعتبر مشهدًا شائعًا خلال فترة هجرتها في المحيط الهادئ، والتي تبدأ عادةً من كانون الأول/ ديسمبر وتستمر حتى أيار/ مايو، ولكن رؤيتها وهي تلد في هذه المنطقة تعدّ سابقة.

وشرحت جيزيل أندرسون، مديرة الشركة الأمريكية، أن أنثى الحيتان الرمادية تلد عادة في البحيرات الضحلة بمنطقة "باها كاليفورنيا" بالمكسيك، حيث يمكن للسياح مشاهدتها وهي توجه صغارها للتفاعل معهم وعدم الخوف منهم.