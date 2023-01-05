في مشهد نادر.. أنثى حوت تلد أمام السياح في عرض البحر
عاش مجموعة من السياح خلال رحلة سياحية على متن ثلاثة قوارب كانت تبحر في مياه المحيط الهادئ بمدينة دانا بوينت الأمريكية، تجربة فريدة من نوعها، عندما شاهدوا عن قرب لحظة ولادة أنثى حوت، من نوع الحيتان الرمادية.
وكشفت شركة "كابتن ديفدولفين آند ويل سفاري" الأمريكية للسياحة، التي نظمت الرحلة أن رؤية الحيتان الرمادية تعتبر مشهدًا شائعًا خلال فترة هجرتها في المحيط الهادئ، والتي تبدأ عادةً من كانون الأول/ ديسمبر وتستمر حتى أيار/ مايو، ولكن رؤيتها وهي تلد في هذه المنطقة تعدّ سابقة.
وشرحت جيزيل أندرسون، مديرة الشركة الأمريكية، أن أنثى الحيتان الرمادية تلد عادة في البحيرات الضحلة بمنطقة "باها كاليفورنيا" بالمكسيك، حيث يمكن للسياح مشاهدتها وهي توجه صغارها للتفاعل معهم وعدم الخوف منهم.
وتابعت، في حديثها مع صحيفة "مترو" البريطانية: "لقد رأينا صغار الحيتان والدلافين بعد نحو ساعة من ولادتها، ولكن هذا المشهد هو الأول من نوعه ولم يتوقع أحد من المشاركين في الرحلة رؤيته".
وأشارت أندرسون إلى أنه عند رصد أنثى الحوت وهي تلد في هذه المنطقة، شعر طاقم الرحلة بالقلق من تعرضها أو تعرض صغيرها لإصابة بسبب ولادتها في مياه المحيط.
وأظهرت لقطات مصورة بواسطة كاميرات وطائرة "درون" لحظة ولادة أنثى حوت رمادي يبلغ طولها 35 قدمًا، أمام السياح، وبعد ذلك تستعرض مولودها أمامهم، وتوجهه بالقرب من أحد القوارب، وتدفع به إلى سطح الماء".
وقالت أندرسون عن ذلك "إن أول مهمة لأنثى الحوت الأم بعد الولادة هي نقل مولودها إلى السطح، إنه لأمر لا يصدق أنها ولدته وهي تعرف أنه لا يتنفس تحت الماء."
كما ويُسمع في الفيديو صوت قبطان أحد القوارب، وهو يقول عبر مكبر الصوت "هذه هي المرة الأولى بالنسبة لنا جميعًا أن نرى عن قرب أنثى حوت تلد، وهذا المشهد لم يحدث من قبل".
من ناحيته تحدث قبطان ثان لأحد القوارب والذي يدعى جاري بريجهاوس، لوسائل إعلامية أمريكية، قائلًا إن السياح المشاركين في الرحلة كانوا في البداية مرعوبين من مشهد ولادة أنثى الحوت، ثم أصيبوا بحالة فرح وذهول لا توصف بعد ولادتها".