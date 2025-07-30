تحذيرات عالمية من "تسونامي" خطير جراء زلزال كامتشاتكا (فيديو)

أعلن نظام التحذير من موجات "تسونامي" البحرية في الولايات المتحدة، الأربعاء، تفعيل الإنذار في ولايات كاليفورنيا وأوريغون وواشنطن.

وفعلت الإنذارات كذلك في كولومبيا البريطانية وجنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا وجزر ألوشيان وممر سامالجا، عقب زلزال كامتشاكا قبالة روسيا.

وقال "المركز الأمريكي للإنذار المبكر من التسونامي"، ومقره في هاواي، إن أمواج "تسونامي" يتراوح ارتفاعها بين متر و3 أمتار قد تضرب اليابان وجزيرة غوام الأمريكية.

بدورها طلبت السلطات في المكسيك من السكان الابتعاد عن المناطق الساحلية بسبب خطر "تسونامي".

وامتد التحذير الأمريكي من وصول أمواج "تسونامي" الخطيرة التي يزيد ارتفاعها عن 3 أمتار إلى الإكوادور، وسط احتمالات أن تضرب الأمواج العاتية سواحل البلد اللاتيني.

وضرب زلزال وصفه مسؤولون روس بأنه الأعنف منذ عقود، بلغت شدته 8.7 درجات، قبالة سواحل شبه جزيرة "كامتشاتكا" الروسية.

وفي الفلبين، نصحت هيئة الزلازل هناك، بالابتعاد عن الشواطئ في المناطق الساحلية المواجهة للمحيط الهادي يوم الأربعاء.

وأشارت تقديرات السلطات هناك إلى إمكانية أن تشهد هذه المناطق أمواج تسونامي بارتفاع أقل من متر، وفق "رويترز".

وأصدرت "الهيئة الجيوفيزيائية" في إندونيسيا تحذيراً من أن تسونامي بارتفاع أقل من 0.5 متر قد يضرب بعض أجزاء إندونيسيا بعد ظهر الأربعاء.

وقالت، في بيان، إن موجات تسونامي قد تصل إلى بعض المدن والبلدات الساحلية في منطقة "بابوا" ومقاطعة "مالوكو الشمالية" ومقاطعة "سولاويسي" الجنوبية.

من جهتها، قالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن التسونامي بدأ يصل إلى شمال هوكايدو في اليابان.

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرها، قائلة إنها تتوقع وصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها 3 أمتار إلى كثير من المناطق الساحلية بدءا من الساعة 0100 بتوقيت جرينتش تقريبا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الحكومة أصدرت أوامر إخلاء في بعض المناطق.