حريق ضخم في خزانات وقود قُرب مطار فينيكس الأمريكي

اندلع حريق ضخم في خزانات وقود تضم غاز "البروبان" قُرب مطار فينيكس الدولي في ولاية أريزونا الأمريكية، ما أحدث سحبًا هائلة من الدخان الأسود غطت المنطقة.

وتسببت الحرارة القياسية في نشوب الحريق، حيث تمر الولايات المتحدة بموجة حر تؤثر على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت السلطات، الجمعة.

وقال قائد فريق الإطفاء روب ماكديد لقناة "كي بي إتش أو" التلفزيونية: "للأسف، في يوم حارٍ كهذا، هذه الخزانات للبروبان مع ازدياد الحرارة تصبح صواريخ حرفيًا (...) يمكنها أن تطير لمسافة تزيد على 500 متر".

ويُتوقّع أن تسجل فينيكس عاصمة ولاية أريزونا أعلى حرارة في البلد تصل إلى 46 درجة مئوية، بعدما تخطت الحرارة 43 درجة مئوية في المدينة لثلاثة أسابيع على التوالي.

وقالت مصلحة الأرصاد الجوية إن نحو 80 مليون شخص في الولايات المتحدة سيعانون من درجات حرارة تتجاوز 41 درجة مئوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.