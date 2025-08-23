"محامي النجوم".. من قاعات المحاكم إلى التشرد بسواحل اليونان

بات المحامي الألماني الشهير كلاوس ريبوك، المعروف بـ"محامي النجوم"، بلا مأوى ويعيش حالياً على أحد شواطئ بلدة بلاتاريا في اليونان، بعد أن بلغ 63 عامًا.

وكان ريبوك من أبرز محامي الإعلام في ألمانيا، وتولى قضايا بارزة مع دار النشر "بوردا"، ومثل شخصيات معروفة مثل النائبة السابقة غابرييل باولي من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، إضافة إلى نزاعات قانونية مثيرة مع مقدم البرامج فلوريان زيلبرايزن والأميرة كارولين من موناكو.

وشهدت حياة ريبوك تحولات كبيرة بعد سلسلة مآسٍ شخصية؛ إذ انتهى زواجه في 2017، تلاه نزاعات حول حضانة ابنته، ثم وفاة عمته المقربة، وفقا لموقع "Bild".

وهذه الأحداث دفعت به لمغادرة ألمانيا والانتقال أولاً إلى إيطاليا، ثم استقر في اليونان حيث استأجر منزلاً يضم مكتبا للمحاماة، لكنه أُجبر على تركه بسبب تراكم إيجار لستة أشهر.

حالياً، لا يمتلك ريبوك سوى ملابسه التي يرتديها، ويعيش على كرسي استلقاء على الشاطئ برفقة قطتين وكلب، ويضطر للبحث عن الطعام في حاويات النفايات، وفق الموقع الألماني.

أخبار ذات علاقة الأمير ويليام يُسرّع تنفيذ خطته لإنهاء التشرد

ورغم العروض العديدة للمساعدة من عملائه السابقين وأصدقائه وحتى عمدة مدينة بودنمايس، التي تضمنت توفير سكن ودعم رعاية اجتماعية، يرفض ريبوك العودة إلى ألمانيا ويتمسك بالبقاء في موقعه الحالي.