تعرضت الفنانة التركية المعتزلة سيرال يارلي إلى انتقادات حادة من قبل متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اتهموها بـ"تدنيس" قبر والدها وانتهاكها الحرمات.

ونشرت "يارلي" صورًا عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت فيها بفستان اعتبره المنتقدون لا يتلاءم مع المكان، إلى جانب حبيبها وهي تتكئ على تصميم لـ"تي شيرت" عليه العلم التركي خلف شاهدة قبر والدها، بينما اتخذت وحبيبها أكثر من وضعية تصوير غريبة، بينها صورة وهما ينحنيان كأنما في جلسة تصوير، فيما أرفقت الصورة بتعليق "زوجي يزور أبي"، كما علقت على أخرى "صورة عائلية".

وإثر ذلك، انهال متابعون بانتقادات على الممثلة التركية، التي دخلت المقبرة في الليل والتقطت الصور عند قبر والدها المتوفى منذ 2011، وقد استنكروا تصرفاتها واعتبروها "استهزاء" وانتهاكًا لحرمة القبور.

ولم تشارك سيرال، البالغة 28 عامًا من العمر، سوى في مسلسلين، شكلا مسيرتها الفنية وهما "في انتظار الشمس" و"حكاية بودروم"، قبل أن تقرر اعتزال التمثيل والاستقرار في لندن.