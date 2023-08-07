الفيضانات تقتل 14 شخصا في شمال شرق الصين

لقي 14 شخصا حتفهم خلال مطلع الأسبوع في مدينة شولان الصينية بسبب الفيضانات الناجمة عن الإعصار دوكسوري.

ويشهد شمال شرق الصين وبكين وإقليم خبي سقوط أمطار غزيرة وفيضانات منذ وصول الإعصار دوكسوري للبر في إقليم فوجيان الجنوبي قبل أسبوعين.

وتأتي الوفيات المسجلة في شولان في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد، بعد مقتل أكثر من 20 شخصا خلال الأسبوع الماضي في بكين وخبي.

وكان 3 من المسؤولين ضمن القتلى في شولان، ومنهم نائب رئيس البلدية بالمدينة، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام رسمية الأحد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المياه في المدينة انحسرت إلى مستويات آمنة، وأضافت أنه جرى نشر جهود الاستجابة العاجلة لإجلاء السكان وإصلاح البنية التحتية. وعادت الكهرباء إلى 14305 منازل.

وقالت السلطات المحلية إن المياه في بعض قطاعات نهر سونغهوا، النهر الرئيسي في شمال شرق الصين، ورافد نينغيانغ، لا تزال في مستويات مرتفعة على نحو خطير.

كما عاد التيار الكهربائي أيضا في الكثير من المناطق التي اجتاحتها فيضانات في بكين وخبي.

وذكر التلفزيون المركزي (سي.سي.تي.في) أن الجهود مستمرة لإعادة الكهرباء في أقاليم جيلين وهيلونغجيانغ ولياونينغ في شمال شرق الصين.