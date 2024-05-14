لبنان.. تراقص عاملة بمظهر "مخل" أمام المارة يثير الجدل

وثق مقطع فيديو نشره أحد المواطنين في أنطلياس في محافظة جبل لبنان، ظهور عاملة بمظهر مخل في شوارع المدينة، بينما كانت تتراقص وتقوم بسلوكيات غريبة.

وأثار المقطع، الذي نشرته حسابات محلية، غضبا بين متابعين، مستنكرين ظهور العاملة، عارية تماما. فيما وردت معلومات بأن العاملة من الجنسية الإثيوبية، وظهرت قرب أحد المعارض، وعمدت إلى تحطيم سيارة.

ويعود زمن الحادثة إلى أمس الاثنين، إلا أنه لم يصدر أي تعليق لاحق من الجهات الرسمية بشأنها، كما من غير المعروف ما إذا تم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق العاملة المعنية أم لم يتم.